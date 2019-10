Gebäude an der Bitziusstrasse in Bern besetzt

In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober hat das Kollektiv «Rosa Bonheur» das Haus an der Bitziusstrasse 13 in Bern besetzt. Das ist in einer Mitteilung zu lesen, die am Freitagmorgen verschickt wurde.

Die Villa steht offenbar seit Jahren leer. Quelle: Google Maps (Zum Vergrössern auf das Bild klicken)

Kurz vor dem Mittag bestätigt ein Sprecher der Kantonspolizei die Besetzung. Die Polizei stehe aktuell in Kontakt mit der Eigentümerschaft und prüfe das weitere Vorgehen.