Fundbüro für die Hausbesetzer

Im «Anzeiger Bern» ist nun eine kurlige Annonce abgedruckt. Am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr dürfen die Be­setzer auf der Gemeindeverwaltung Zollikofen die Gegenstände abholen, die im Gebäude zurückgeblieben sind. Falls nicht, werden die Gegenstände von der Gemeinde verwertet. Das könnte dann so aussehen:

Der Gemeinderat lädt an der Wahlackerstrasse ein zum grossen Quartierfest. Frei­willige kochen auf 2 Paella-Gasbrennern ein feines Zmittag, die Sondereinheit Enzian sorgt mit 3 Kaffeekrügen für Herzrasen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen 2 Radios, vielleicht liest Bichsel, angestrahlt von 2 Scheinwerfern, aus 1 Buch «Einfach machen». Bichsel hat 1 Feld­stecher um seinen Hals gehängt. Vizepräsidentin Mirjam Veglio (SP) flüstert in 1 Telefon Nokia: «Jetzt ist eure Chance, liebe Besetzer. Los!»

Von den über hundert Be­setzern waren am Tag der Räumung nur noch neunzehn im Altersheim anzutreffen. Ist das einberufene Fundbüro der Gemeinde also nur ein Vorwand? Vielleicht. Das wissen wir erst, wenn die Besetzer in 1 Veloanhänger oder in 1 Rucksack dann plötzlich noch 1 Strafanzeige finden.