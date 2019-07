Fünf Autos in Tiefgarage ausgebrannt

Am Montag kurz nach 0.30 Uhr lösten Brandmelder in einer Tiefgarage im Jupiterquartier in Bern Alarm aus. Wie die Berufsfeuerwehr Bern mitteilt, war die Einstellhalle beim Eintreffen der Einsatzkräfte derart mit Rauch gefüllt, dass der Brandherd mithilfe einer Wärmebildkamera hatte ausfindig gemacht werden müssen. Fünf Autos, die im Vollbrand standen, konnten letztlich gelöscht werden.