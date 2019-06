Florian Scholz übernimmt bei KTB

«Vontobel ist ein sehr, sehr starker Künstler, der wohl wichtigste Schweizer Regisseur seiner Generation. Er wird Bern durch seine Handschrift prägen», sagt der designierte Intendant. Wichtig war Scholz, dass Vontobel ein Schweizer ist. «Nichts trennt uns mehr als die gemeinsame Sprache», sagt Florian Scholz augenzwinkernd – und meint damit die Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Tanzchefin Estefania Miranda möchte Scholz unbedingt am Haus behalten. Sie hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es möglich ist, künstlerischen Anspruch und Publikumsnähe zu vereinen. Ihre Sparte ist die bestausgelastete in Bern. Im Opernbereich sei «alles offen», ebenso beim Berner Symphonieorchester, wo man derzeit auf der Suche nach einem neuen Chefdirigenten ist, weil der beliebte Mario Venzago kürzertreten will.

Auch mal «Evita»

Neben sich hat Florian Scholz ein paar Blätter liegen. Es ist der Leistungsvertrag von Konzert Theater Bern mit der Stadt, dem Kanton und der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. «Ich lese gerne Leistungsverträge, da stecken gut versteckt immer hübsche Sachen drin», sagt er – und er meint es nicht ironisch. Ihm gefällt, dass er ein Theater für ein breites Publikum machen soll. Er nehme die verschiedenen Ansprüche sehr ernst. Dann räuspert er sich. «Ich habe in den letzten Jahren lernen dürfen, dass es nicht ohne Musicals und Operetten geht.» Und das könne grossen Spass machen. «Was spricht denn gegen das Musical ‹Evita› von Lloyd Webber?», fragt er rhetorisch.

«Evita» stand diese Saison in Klagenfurt auf dem Programm. «Wichtig ist es, eine vertrauensvolle Beziehung zum Publikum zu schaffen, damit die einen nicht bei ‹Evita› die Nase rümpfen und die anderen nichts von einer neu komponierten, modernen Oper hören wollen», sagt er. Und er weiss, wovon er spricht. Das Stadttheater Klagenfurt ist ein Theater für die ganze Region, manche Leute fahren eineinhalb Stunden mit dem Bus in die Stadt, um eine Vorstellung zu besuchen. Scholz will kein Intendant für die Eliten sein. Und auch mal in die Aare springen.

