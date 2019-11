Flinke Füsse

Der Boden vibriert. Ein Dutzend Füsse bewegen sich im Takt der modernen Popmusik. Ein rhythmisches Klackern erfüllt den Tanzsaal. Hier, im Studio Bouncetap in Bern, geht Rolf Reber seiner Passion nach: dem Stepptanz.

Ein Schweizer Meister

Sein Herz ans Tanzen verloren hat der 62-Jährige aus Muri-Gümligen bereits vor vierzig Jahren. Damals lernte er in einer Disco in Bern eine Jazztänzerin kennen. «Sie nahm mich mit in ihren Kurs, und ich hatte sofort Freude am Tanzen», erzählt Rolf Reber.