FDP und SVP wehren sich gegen Zwangstransparenz

Der Gemeinderat will, dass bekannt wird, wie sich Stadtberner Parteien und Politiker finanzieren. Die am Donnerstag veröffentlichte Transparenzvorlage ist aus seiner Sicht geeignet, um das Vertrauen in die Politik zu stärken.

Er möchte die neuen Vorschriften rechtzeitig vor den Gemeindewahlen Ende 2020 in Kraft setzen. Der Gemeinderat hat die Vorlage gestützt auf einen Vorstoss des Grünen Bündnisses aus dem Jahr 2012 ausgearbeitet. Die «überwiegend positiven Reaktionen in der Vernehmlassung» hätten die Stadtregierung in ihrem Willen bekräftigt, an der Vorlage festzuhalten.