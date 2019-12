Farbige Säcke finden in Bern Anklang

Gemeinderat zieht positive Bilanz

Der schweizweit erste Pilotversuch mit einem Farbsack-Trennsystem ist nach Angaben der Berner Stadtregierung positiv ausgefallen: «Die Zufriedenheit bei den Teilnehmenden ist hoch, die technische Machbarkeit des neuen Systems ist nachgewiesen, die Reinheit der gesammelten Wertstoffe gleich gut oder besser», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Montag.

Mit dem neuen System werden die Wertstoffe nicht mehr zu den Sammelstellen oder in die Entsorgungshöfe gebracht, sondern zu Hause getrennt gesammelt und vor dem Haus in Containern zur Entsorgung bereitgestellt. Die Bestellung der Farbsäcke erfolgte online oder mit Bestellkarte. Für die Hauszustellung wurde eine Person mit Elektromotorrad mit Anhänger eingesetzt.

Für die Wertstoffe gab es in dem rund einjährigen Pilotversuch fünf verschiedenfarbige Säcke: Papier/Karton, gemischte Kunststoffe, PET, Büchsen/Alu/Kleinmetall und Glas. Im Lauf des Pilotversuchs erwies sich der Sack für Papier/Karton als ungeeignet, so dass die Versuchsverantwortlichen auf eine lose Entsorgung in den Containern umstellten.

Weiter zeigte sich auch, dass die Farbsäcke und die blauen Kehrichtsäcke nicht in ein und demselben Container gesammelt werden können. Es braucht also je einen Container.

Zeitersparnis versus Platzmangel

Rund 1300 Haushalte in der Stadt Bern haben sich am Versuch beteiligt. 88 Prozent der befragten Teilnehmenden bezeichneten das Trennsystem als praktisch, 85 Prozent würden eine definitive Einführung begrüssen, wie der Gemeinderat schreibt. Bei den Liegenschaftsverwaltungen zeigten sich 95 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden mit dem System.