Falsche Polizisten erbeuten 45'000 Franken

50 Meldungen seit Mitte Juli: Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, machen der Polizei in der Region Bern erneut zu schaffen. Wie die Masche der Hochstapler funktioniert, erklärt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Freitag. Die Hochstapler erklären ihren potenziellen Opfern am Telefon, sie seien Angehörige der Polizei oder Kriminalpolizei. Bei Ermittlungen zu Einbruch- oder Raubdelikten hätten sie bei verhafteten Einbrechern die Adresse der Angerufenen gefunden. Aus Sicherheitsgründen müssten diese nun ihre Wertgegenstände oder ihr Bargeld an die Polizei übergeben und in sichere Aufbewahrung genommen werden. Dazu wollten die falschen Polizisten eine Übergabe vereinbaren oder forderten die Opfer teilweise auf, Geld oder Wertsachen an einem bestimmten Ort zu deponieren.