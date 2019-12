Extinction Rebellion tanzt sich durch Bern

Am Sonntagmittag versammelte sich Extinction Rebellion beim Rosengarten, aufgrund des Regens zog die Gruppe aber schnell weiter unter die Nydeggbrücke. Die Bewegung plant einen Umzug durch die Stadt Bern. Dabei wird sie bei den Weihnachtsmärkten am Münster- und Waisenhausplatz sowie beim Sternenmarkt Halt machen. Auch auf der Route sind die Migros an der Marktgasse, der Ryfflihof und das Casino.