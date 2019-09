Exhibitionist spricht im Raum Bern Mädchen an

Treibt in der Region Bern ein Exhibitionist sein Unwesen? Die Kantonspolizei Bern hat diese Woche mehrere entsprechende Meldungen erhalten, wie sie am Donnerstag mitteilt.

So habe am Montagabend in Kirchlindach und am Dienstagabend in Zollikofen ein Mann auf der Strasse aus einem Auto heraus Mädchen angesprochen und sich dabei exhibitionistisch verhalten. Ebenfalls am Dienstagabend und ebenfalls vom Auto aus habe zudem in Busswil bei Büren (Gemeinde Lyss) ein Mann bei einer Liegenschaft Kontakt mit einem Mädchen gesucht. Auch dort soll es zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ob die Fälle in einem Zusammenhang stehen, ist bisher nicht klar.