Erste Quartierküche der Stadt hat Betrieb aufgenommen

Wie die Stadt Bern am Donnerstag mitteilte, werden in der Quartierküche im so genannten «Cook and Chill»-Verfahren täglich 650 Menüs für 19 Kinderbetreuungsinstitutionen produziert. «Cook and Chill» bedeutet, dass die Mahlzeiten sofort nach der Produktion auf drei Grad gekühlt und von der Lieferung bis hin zur Aufbereitung an den jeweiligen Standorten kühl gehalten werden.

Pro Woche werden dreimal vegetarische Mahlzeiten und zweimal Speisen mit Fisch oder Fleisch an jeweils abwechselnden Wochentagen ausgeliefert. Dabei werden aktuelle ernährungsphysiologische Aspekte berücksichtigt und die Vorgaben des Labels «fourchette verte» sowie die Ernährungsrichtlinien der Stadt Bern eingehalten. Ein fünfköpfiges Team hat bereits während der Sommerferien für verschiedene Tagis und Kitas gekocht. Der grosse Start erfolgte am Montag mit dem Beginn des neuen Schuljahrs.

Auch eine Weiterbildungsstätte

In der Produktion von Mahlzeiten arbeiten langzeitarbeitslose Menschen mit. Dank der Zusammenarbeit mit dem Restaurant- und Hotellerieverband Gastro Bern konnte das Kompetenzzentrum Arbeit (KA) der Stadt Bern Qualifizierungsangebote kreieren, welche laut Mitteilung in der Praxis sehr gut anwendbar sind.

Die Kursteilnehmer absolvieren ein sechsmonatiges Qualifizierungsprogramm, welches sie für eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Gegen Ende des Programms erhalten die Teilnehmer Unterstützung beim Erstellen ihrer Bewerbungsunterlagen und bei der Suche nach einer geeigneten Stelle.

«Ein professionell geführter Betrieb, der für Schulkinder feines und gesundes Essen herstellt und gleichzeitig Arbeitsintegrations- und Qualifizierungsplätze anbietet: Das ist eine Kombination, wie ich sie mir nicht besser wünschen kann», sagte die Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher laut Mitteilung am Donnerstag bei der Präsentation der Quartierküche vor den Medien.