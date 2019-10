Eisbahn-Projekt: Köniz droht mit dem Ausstieg

Köniz erwägt also den Ausstieg aus dem Gemeinschaftsprojekt Schwarzwasser-Eisbahn – oder sind die laut gedachten Alternativen bloss eine Warnung an die Transportfirma, die partout nicht einlenken will? Von einer Drohung sei keine Rede, sagt Thomas Brönnimann. «Aber wir müssen jetzt einfach in Szenarien denken.»

Die Gemeinden Köniz und Schwarzenburg unterstützen Betrieb und Unterhalt der Schlittschuhbahn jährlich mit je 40'000 Franken. In jüngster Vergangenheit sprachen sie zudem immer wieder notfallmässig Kredite für die Reparatur defekter Systeme, damit die veraltete Anlage nicht ganz schlappmacht. Das dürfe nicht zum Normalzustand werden, sagt Brönnimann. «Diese Eisbahn ist eine riesige Energieschleuder.» Es gelte diese Unterhaltsmassnahmen deshalb ernsthaft zu hinterfragen.

Trainings bis 23 Uhr

Dazu kommt ein chronischer Mangel an verfügbarem Eis. «Die Eisbahn ist voll ausgebucht», so Brönnimann. Trainings fänden bis 23 Uhr statt. Wegen der begrenzten Eisflächen müssten die Hockeyaner zudem gelegentlich auf andere Anlagen ausweichen und dafür teils weite Wege auf sich nehmen – auch mal bis ins Oberland. «Dieser Trainings- und Match-Tourismus ist ökologischer Unsinn.» Jetzt seien Nägel mit Köpfen nötig.

Gut möglich, dass die Ankündigungen aus Köniz hinter den Kulissen der Eisbahn wieder für etwas Bewegung sorgen – und in Sachen Arena-Projekt das Eis zwischen den verhandelnden Parteien doch noch bricht.