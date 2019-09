Eine Krücke fürs «Mubeeri»

«Es herrscht keine Einsturzgefahr», betont Stadtbaumeister Thomas Pfluger. Es gebe keine Risse oder Veränderungen in der Bausubstanz. «Momentan ist es jedoch nicht möglich, die statische Sicherheit nachzuweisen, ohne grössere Eingriffe an der Dachkonstruktion vorzunehmen.» Deshalb habe man sich dafür entschieden, von innen «eine Art Krücke», eine Stütze aus Stahl, anzubringen, um die Sicherheit zu garantieren.

Betrieb bis 2026 geplant

Der Gebäudeteil aus dem Jahr 1927 bleibt deshalb nach der Sommerpause geschlossen. Die grosse Schwimmhalle und die Sauna öffnen jedoch wie geplant am 16. September. Wie lange die Bauarbeiten dauern werden, wisse man noch nicht genau, sagt Thomas Pfluger. Die Stadt rechnet mit mehreren Monaten. Kosten werde die Stütze schätzungsweise 100000 Franken.

Das Lehrschwimmbecken wird vom Sportamt an Mitglieder der Stadtbernischen Vereinigung für Sport vermietet. Die betroffenen Vereine müssen nun in das grosse Becken im Hallenbad Hirschengraben oder in die anderen städtischen Hallenbäder ausweichen.

Ob die Liste der Sanierungsarbeiten noch länger wird, kann Stadtbaumeister Pfluger nicht sagen. Doch bis 2026 – drei Jahre nach der geplanten Eröffnung der neuen Schwimmhalle im Neufeld – müsse man das Bad instand halten, da der Bedarf da sei.