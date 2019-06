Ein Floh im Ohr der Theaterleute

Mai 2018. Es riecht nach Staub und Arbeit und Aufbruch­stimmung in der ehemaligen Kunststeinfabrik in Belp. Adrian Kurmann, Bernhard Stähli und Peter E. Wüthrich stehen nebeneinander und lachen in die Fotokameras. Die drei Theaterfanatiker wollen sich hier im Industriegebiet Hühnerhubel einen Traum verwirklichen: eine eigene Spielstätte mit Theatersaal, Garderoben, Lagerräumen und Bistro, das ist der Plan. Angestrebter Eröffnungstermin: Frühling 2019.