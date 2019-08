Ein Bad und 1200 Meinungen

Vorgängig aber wurden die Resultate der Umfrage präsentiert, von Gemeinderätin Franziska Teuscher, Stadtbaumeister Thomas Pfluger sowie Christian Bigler, Leiter Sportamt. Fast 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie das Marzili mehrmals pro Woche besuchen. 95 Prozent schätzen in erster Linie die direkte Lage an der Aare, für 80 Prozent ist es laut Umfrage der freie Eintritt.

«Wir werden uns überlegen, wo und wie wir Schatten ins Marzili bringen.»Franziska Teuscher, Gemeinderätin

Die Spiel- und Spassangebote stossen indes auf wenig Interesse: 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sie auf sämtliche verzichten. Das beliebteste Angebot sind die Tischtennistische, die 20 Prozent regelmässig nutzen. Bezüglich der Infrastruktur wünschen 40 Prozent zusätzliche Toiletten, während 35 Prozent mit der momentanen Situation zufrieden sind.

Mehr Schattenplätze

Auf der Wunschliste ganz oben tauchte in der Umfrage sowie am Workshop immer wieder das Thema Schatten auf. Viele Badegäste sind sich einig, dass auf den Liegewiesen sowie im Bereich des Restaurants zu wenig Schattenplätze vorhanden sind. «Wir werden uns überlegen, wo und wie wir Schatten ins Marzili bringen», meinte Franziska Teuscher, «die Leute wissen heute, dass das Bräteln in der Sonne nicht gesund ist.»

Ein Grundtenor der Marzili-Gäste ist auch, dass der spezielle Charme des Bades erhalten bleiben soll. Franziska Teuscher: «Zum Charakter des Marzili wird ganz sicher Sorge getragen. Dazu gehört nicht nur das ‹Paradiesli›, das ja definitiv bleibt, sondern auch die Pritschen, die ebenfalls nicht verschwinden werden.»

Diskussion am runden Tisch

Nach der Präsentation der Umfrage nahmen die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops an sechs runden Tischen Platz. Vorgegeben zur Diskussion waren drei Themen, je eines an zwei Tischen: erstens Vision Marzili; zweitens Infrastruktur und Bäderlandschaft sowie drittens der «Löifu». Letzteres führte schnell zu angeregten Diskussionen und konträren Voten. Soll es künftig wieder einen «Löifu» geben oder nicht?