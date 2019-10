Ehemaliges Betagtenheim besetzt

Das ehemalige Betagtenheim an der Wahlackerstrasse in Zollikofen wurde am Donnerstagnachmittag besetzt. Dies berichtet das Online-Magazin «Journal B». Ein grosses Kollektiv wolle dem leerstehenden Gebäude wieder Leben einhauchen.

Der Gemeindepräsident von Zollikofen, Daniel Bichsel (SVP), ist nicht direkt von dem Kollektiv informiert worden. Vor Ort nahm er aber mit einem der Besetzer die Verhandlungen auf: «Ich habe ihnen eine Frist zur Räumung gesetzt», sagt Bichsel auf Anfrage. Die Gemeinde akzeptiert die Besetzung nicht. Der Öffentlichkeit wird der Räumungstermin nicht mitgeteilt.