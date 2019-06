Drei Zimmerleute und ein Open Air

Das grosse Holzhaus, das mitten auf der Lichtung steht, wird von drei jungen Männern bewohnt. Dominic Corpataux, Florian Luginbühl und Benjamin Hostettler. 25, 22 und 21 Jahre alt. Alle sind in der Nähe von Schwarzenburg aufgewachsen, alle tief mit der Region verwurzelt. Und seit einem Jahr leben sie hier in einer Wohngemeinschaft im oberen Stock des Hauses, unten wird der Platz von einer grossen Holzwerkstatt eingenommen.

Mit Säge, Schleifmaschine und Hobel kennen sich die drei aus: Alle haben als ersten Beruf Zimmermann gelernt. Mit den Händen arbeiten sei also kein Problem – telefonieren, kalkulieren, organisieren und planen dagegen sei schon eher eine Herausforderung. Genau diese Schreibtischtätigkeiten mussten die drei im letzten Jahr aber en masse erledigen. Im November fassten sie die Bieridee, ein Festival auf ihrem Grundstück zu veranstalten. Das sogenannte Holzacker-Open-Air findet dieses Wochenende statt.

Viel Überwindung

Von der groben Idee bis zum fertigen Festival war einiges nötig. «Wir verbrachten etliche Stunden an unserem Esstisch, sammelten Ideen und erstellten To-do-Listen», erzählt Benjamin Hostettler. Zeit, welche die drei Wohnpartner, die sich vor ihrem Zusammenzug nur vom Sehen her kannten, zusammengeschweisst hat. Schnell sei aber klar gewesen: Das Festival soll mehr werden als nur eine riesige Homeparty für Freunde und Familie. «Für uns war es natürlich sehr wichtig, etwas zu organisieren, von dem die ganze Region profitieren kann», so Hostettler.

«Uns war es sehr wichtig, etwas zu organisieren, von dem die ganzeRegion profitieren kann.»Benjamin Hostettler Mitorganisator des ersten Holzacker-Open-Airs

Immer wieder stiessen die drei während der Planung auf Herausforderungen. Besonders viel Überwindung brauchte es, um die Sponsoren für das Festival zu finden. «Als normaler Arbeiter vor Geschäftsmännern im Anzug zu stehen und dann zu versuchen, das eigene Anliegen positiv darzustellen – das war am Anfang schon ziemlich schwer», erzählt Florian Luginbühl. «Aber je mehr Telefonate wir führten und je mehr Leuten wir anfragten, desto einfacher wurde es.» Die Reaktionen seien fast ausschliesslich positiv gewesen, nur ein paar wenige Absagen kassierten die drei.

Heute präsentiert sich das Holzacker-Open-Air als Gemeinschaftswerk der ganzen Region. Beinahe 30 grössere und kleinere Unternehmen stehen auf der Sponsorenliste. Einige unterstützen die Holzacker-Jungs mit finanziellen Beiträgen, andere stellen das Holz für die Bühne, die Toilettenhäuschen oder die Kabel für Tontechnik und Beleuchtung zur Verfügung. Auch die rund 70 Freiwilligen seien schnell gefunden gewesen. Von jüngeren Geschwistern über Eltern, Freunde und Bekannte bis hin zu Dominic Corpataux’ Grossmutter – alle tragen ihren Teil bei. Letztere etwa nähte Festivalbändchen aus alten Küchentüchern und Schürzen.