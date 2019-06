Dieser Künstler verteilt Geld

Die Bewohner des Breitenrain- und des Lorrainequartiers sind eingeladen, ihm ihr Projekt am 23. oder am 25. August im Botanischen Garten vorzustellen. Wie es sich gehört, müssen die Interessierten auch ein einseitiges Formular ausgefüllt mitbringen.

Mit Angabe der Bankverbindung und des Betrags, den sie beantragen. Der 39-jährige Graf wünscht sich nicht ausschliesslich künstlerische Vorschläge. In welche Richtung es gehen könnte, hat er selbst einmal vorgemacht: Bei einem Wettbewerb der ETH Zürich für den Bau eines temporären Pavillons für eine Jubiläumsveranstaltung brachte er diese dazu, in Afghanistan mehrere Universitätsgebäude zu erstellen.

Graf freut sich, dass die Vorzeichen für einmal umgekehrt sind: «Ich drehe den Spiess um, indem der Künstler über die Vergabe von Geldern entscheidet», erklärt der 39-Jährige. Er wird allein und abschliessend entscheiden, sich aber vorher mit Vertrauten beraten. Als Honorar für das gesamte Projekt erhält Graf 4000 Franken.

Die Vorgeschichte

Auch Graf musste sich mit seiner Idee bei einer Jury durchsetzen. Die städtische Kommission für Kunst im öffentlichen Raum organisiert im Rahmen des Projekts Kunstplätze für jeden Stadtteil einen Wettbewerb.

Graf gewann im Herbst 2018 mit seinem Vorschlag denjenigen in den Quartieren Breitenrain und Lorraine. Für die Jury ist Grafs Idee auch eine Aufforderung an Sparpolitiker: «Alle, die sagen, Kunst sei reine Geldverschwendung: Her mit euren besseren Ideen.»