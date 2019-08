Diese Antenne passt nicht ins Dorfbild

Noch kein Ende in Sicht

Komplett vom Tisch ist die Geschichte jedoch nicht: Wie Sunrise auf Anfrage bestätigt, plant das Unternehmen den Entscheid der BVE anzufechten. «Sunrise hat den Standort in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wohlen so weit ästhetisch optimiert, wie dies technisch möglich ist, und damit eine gute Kompromisslösung erarbeitet», so Mediensprecher Rolf Ziebold. Weiter betont er, dass eine neue Antenne für die Versorgung von Ober- und Unterwohlen wichtig sei: «Sunrise benötigt hier eine Mobilfunkanlage, um den heutigen Bedürfnissen entsprechen zu können. Ein alternativer Standort, der besser ins Ortsbild passen würde, ist nicht ersichtlich.»

Damit zieht Sunrise den Rechtsstreit um die Antenne an der Uettligenstrasse 24 weiter bis vors Verwaltungsgericht. Ob und wie die Anwohnerinnen und Anwohner auf einen allfälligen, für sie negativen Entscheid von diesem reagieren werden und ob sie die Thematik gar bis vors Bundesgericht weiterziehen, kann Anwalt Res Nyffenegger indes nicht sagen. «Das werden wir besprechen, sobald der Zeitpunkt gekommen ist.» Doch zumindest für einen Moment dürfte das Bild in Wohlen stimmig bleiben.