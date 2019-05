Diebe hatten es auf hochwertige Fahrräder abgesehen

Anfang November 2018 hatte die Polizei in Burgdorf im Rahmen von bereits länger dauernden Ermittlungen zu Velodiebstählen eine gezielte Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Im Innern eines Minibusses fanden die Einsatzkräfte mehrere verpackte Velos. Der Fahrer des Busses, ein heute 32-jähriger Mann, wurde festgenommen.

Gleichentags wurde in Burgdorf ein zweiter, heute ebenfalls 32-jähriger Mann verhaftet. Dieser war der Polizei bereits zuvor aufgefallen. In einem leerstehenden Gebäude in Bern fand die Polizei damals Velos, die zum Teil als gestohlen gemeldet waren. Eine Verbindung zu den Diebstählen konnte dem Mann seinerzeit aber nicht nachgewiesen werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei hatte der Mann die Velos an verschiedenen Orten im Kanton Bern und angrenzenden Regionen gestohlen und in Verstecken in Bern und Burgdorf gelagert. Diese Verstecke dienten ihm auch als Schlafplatz. Im Anschluss wurden die Fahrräder ins Ausland geschafft. Spuren führten nach Rumänien.

Der Mann, der die Velos stahl, befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Der Komplize, der die Fahrräder ins Ausland schaffte, wurde inzwischen aus der Haft entlassen. Beide Männer werden sich vor der Justiz verantworten müssen.