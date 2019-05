Die Suche nach der russischen Seele

Von Kiew an den Baikalsee: Rund 6150 Kilometer quer durch Russland. Quelle: Google Maps

Die Idee, durch Russland nach Sibirien an den Baikalsee zu reisen, wälze ich schon seit Jahren in meinem Kopf. Entstanden ist sie, als ich die russische Literatur entdeckte und mich in die Werke von Tolstoi, Puschkin, Gorki und Dosto­jewski vertiefte. Obschon die Autoren von gewaltigen sozialen Gegensätzen, Zwangsarbeit, Krieg und bitterer Armut erzählen, entstanden beim Lesen wunderbare Bilderbogen vor meinem geistigen Auge.

Ich spürte das, was man die russische Seele nennt, und begann von der unendlichen Weite Sibiriens zu träumen. Und jetzt ist es so weit. In gemächlichem Tempo werde ich mich durch Millionenstädte kämpfen, Dörfer und ihre Menschen kennen lernen, Blumen- und Gemüsegärten und den Baikalsee sehen – das grösste Süsswasserreservoir der Erde.

Allen romantischen Vorstellungen zum Trotz weiss ich, dass Russland ein modernes Land ist. Ausser den russischen Klassikern habe ich auch Bücher heutiger Autoren gelesen, die ihr Land kritisch beschreiben. Etwa der Weissrussin Svetlana Alexejewitsch und der russischen Journalistin Anna Politowskaja, die unter ungeklärten Umständen ermordet wurde.