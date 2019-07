Die Stadt trimmt ihre Gebäude auf Nachhaltigkeit

Das Haus an der Kleefeldstrasse vor der Sanierung. (Bild: zvg)

Tatsächlich könnte der Kontrast im Kleefeldquartier nicht grösser sein: Hier zwei total- sanierte, hellen Gebäude, energieeffizient, mit Fotovoltaikanlagen auf dem Dach. Gegenüber der Hochhauskomplex an der Mädergutstrasse, eine 15 Stockwerk hohe Betonwand, sanierungsbedürftig und energietechnisch eine Bausünde.

Beiderorts wohnen einkommensschwächere Personen. Der Unterschied: Während die Hochhäuser an der Mädergutstrasse im Besitz von Privaten sind, gehören die beiden Gebäude an der Kleefeldstrasse der Stadt. Und diese will in Sachen Gebäude- sanierung vorwärtsmachen, um ihre hoch gesteckten Energie- ziele zu erreichen. Eines davon lautet, ihre Immobilien mit Energie zu versorgen, die zu mindestens 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt.

Hoher Sanierungsbedarf

Am Donnerstag hat die Stadt den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dieser zeigt: Bei den städtischen Immobilien besteht in Sachen Gebäudesanierung Handlungsbedarf. Bewertet wurde anhand der Aspekte Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Überprüft wurden 496 Gebäude aus Verwaltungs- und Fondsvermögen. Zum Verwaltungsvermögen gehören beispielsweise Verwaltungsgebäude, Schulen und Sportanlagen, zum Fondsvermögen städtische Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie Landwirtschaftsbetriebe.

3-fach verglaste Fenster. (Bild:Franziska Rothenbühler)

Gut schneiden im Nachhaltigkeitsbericht lediglich die städtischen Verwaltungs- und Kulturgebäude ab. Wohnhäuser und Geschäftsliegenschaften werden als ungenügend eingestuft, Schulen und Sportanlagen sogar als schlecht. Hier beträgt der Anteil erneuerbarer Energie am Gesamtverbrauch teils nur um die 30 Prozent. «Wir wissen um den Handlungsbedarf und wollen in den nächsten fünf bis sechs Jahren signifikante Fortschritte erzielen», sagt Aebersold.