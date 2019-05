Die Stadt Bern kann ihre Einkaufstour jetzt starten

Bislang musste bei einem Kauf von über 5 Millionen Franken der Stadtrat und bei einem Objekt im Wert von über 10 Millionen Franken das Volk zustimmen. Der Gemeinderat will mit dieser Änderung erreichen, dass die Stadt rascher entscheiden kann und somit als Käuferin attraktiver wird.

FDP: 60 Millionen verpuffen

Gemeinderat Michael Aebersold (SP) ist der Vater der Idee: «Ich ging von einer Annahme der Vorlage aus. Nun bin ich erfreut darüber, wie deutlich das Stadtberner Stimmvolk sie angenommen hat», sagt er. Die Deutlichkeit der Annahme zeige, wie das Thema Wohnen den Leuten unter den Nägeln brenne. Sie sei auch Ausdruck davon, wie schwierig es sei, in der Stadt Bern eine günstige Wohnung zu finden, fügt der Finanzdirektor an.

Die Vorlage war von der SP, den Grünen, der GFL, der Alternativen Linken, der PdA, der GaP und der EVP zur Annahme empfohlen worden. In einer Mitteilung hielt das überparteiliche Ja-Komitee fest: «Mit dem Ja zur Vorlage kann die Stadt einen Beitrag gegen die steigenden Mieten und den Mangel an günstigem Wohnraum leisten.» Eine Mitte-rechts-Allianz aus Grünliberalen, CVP, BDP, FDP und SVP hatte die Vorlage zur Ablehnung empfohlen, aber einen diskreten Abstimmungskampf geführt. Die FDP bedauert die Annahme des Geschäfts und spricht in einer Mitteilung von einer «Verpuffung von 60 Millionen Franken ohne Wirkung». Sie weist darauf hin, dass die Stadt die Wohnungskäufe mit zusätzlichen Schulden finanzieren werde.

Appell von Aebersold

Nach dem Volks-Ja ist Finanzdirektor Michael Aebersold gefordert, geeignete Wohnhäuser zu finden. Er nutzt das Volks-Ja für einen Appell: «Ich rufe alle, die eine Liegenschaft zu verkaufen haben, dazu auf, zuerst bei der Stadt anzuklopfen. Sie ist bereit, einen fairen Preis zu bezahlen.» Er ist darauf angewiesen, genügend Verkäufer zu finden, welche ihre Immobilie der Stadt zu einem Vorzugspreis verkaufen. Deshalb kann er nicht ausschliessen, dass die Stadt am Ende den Rahmenkredit nicht ausschöpfen wird. An die Adresse der Steuerzahler versichert er, dass die Stadt keine spekulativen Preise bezahlen werde.

Anfang April hatte der Gemeinderat bekannt gegeben, dass die Stadt an der Melchiorstrasse 9 in Bethlehem eine Liegenschaft mit 21 Wohnungen für 6,825 Millionen Franken kaufen will. Diesen Kauf will Aebersold noch vom Stadtrat absegnen lassen, so wie es die Rechtslage verlangt, die vor der Abstimmung gegolten hat.

Die Stadt Bern will bei der Überbauung des Gaswerkareals und des Viererfelds eine aktive Rolle spielen. Wird sie bei diesen Arealen als Bauherrin auftreten, ist für Aebersold klar, dass darüber eine Volksabstimmung stattfinden wird. Der Rahmenkredit soll für diese Projekte nicht beansprucht werden. «Mit dem Kredit wird die Stadt vorwiegend Immobilienkäufe im Wert von fünf bis zwölf Millionen Franken finanzieren.» Und er verspricht, dass der Gemeinderat über jeden Kauf die Öffentlichkeit informieren wird.

Resultate: 28'223 Ja (74,15 %); 9839 Nein (25,85 %); Stimmbeteiligung: 47,8 %