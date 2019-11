Die Schockstarre

Am Stammtisch hielten sich derweil ein paar grauhaarige Herren in grünen Fleecewesten und karierten Hemden an ihren Stangen fest. Ihre Blicke wanderten von unseren Beinen hoch über die Taille bis zum Décolleté und wieder zurück, um dann an der wahrscheinlich interessantesten Stelle hängen zu bleiben.

Die Luft in der Gaststube flirrte, und die tränensackunter­hangenen Augen des jüngsten Stammtischgängers quollen derart weit aus ihren Höhlen, dass ich befürchtete, sie würden uns gleich über den Boden entgegenkullern.

«Grüessech mitenang», riefen wir unisono und strahlten in die Runde.

Jemand räusperte sich, einer murmelte etwas, aus einer Ecke erklang sogar ein Gruss zurück. Die Servicefrau trocknete das Bierglas, die Flamingodame nahm einen Schluck Weissen, die Jungs tuschelten mit ihren Freundinnen, und die meisten Stammtischgänger kehrten zur Politik zurück.

Wir setzten uns, bestellten und stiessen an. Auf eine Jugend im tiefen Emmental, die einen für jede Schockstarre in Bernbieter Gaststuben wappnet.