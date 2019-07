Die Rösseler können aufatmen – vorerst

Diesem Kompromiss steht man beim Pferdezentrum skeptisch gegenüber: «Wir befürchten, dass dies der Anfang vom Ende sein könnte», so die Betriebsleiterin. «Aber», fügt sie an, «wir sind offen für einen Dialog und wollen gemeinsam nach Lösungen suchen.» So kann sich das NPZ etwa eine teilweise Öffnung des Springgartens vorstellen, zum Beispiel für Vereine anderer Sportarten oder Flächen mit Begegnungszonen.

Ein Problem für die Stadt?

Die Stadt sieht die Vertragsverlängerung bis 2026 nicht als Problem. Die Planung der Überbauung sei ein langwieriger Prozess, an deren Ende eine Volksabstimmung nötig werde, teilt Jeanette Beck mit. Die Bereichsleiterin Stadtplanungsamt stellt weiter klar, dass die Stadt nach wie vor an der Idee festhält, neben Wohnungen auch einen öffentlichen Stadtpark zu realisieren.

Das Bild der rücksichtslosen Stadtplaner, welche die genossenschaftlichen Rösseler aus der Stadt vertreiben, will man bei der Stadt nicht aufkommen lassen. «Die Stadt ist offen für einen Nutzungsmix und würde dies sogar begrüssen», sagt Jeanette Beck. Voraussetzung dafür wäre laut ihr, «dass der Reitbetrieb längerfristig mit reduziertem Flächenangebot funktioniert und sichergestellt werden kann».