Die Rabattschlacht bei den Spielsachen ist lanciert

Für die einen ist er der Horror, für andere ist er der Höhepunkt des Jahres: der Weihnachtseinkauf im Spielwarenladen. Zwar ist erst in acht Wochen Weihnachten, doch im Spielwarenhandel ist die Rabattschlacht bereits voll entbrannt. Die Migros schloss an diesem Montag eine Rabattwoche ab, in der sie den Kunden 30 Prozent Rabatt auf das gesamte Spielzeugsortiment anbot, bei Coop gibt es bis zum 9. November 30 Prozent Rabatt auf die Sortimente von Lego und Playmobil. Auch der deutsche Detailhändler Müller bietet derzeit in Bern Spielwaren um 20 Prozent vergünstigt an.