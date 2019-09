Die Pop-up-Könige werden sesshaft

Die Pop-up-Macher von Mosaik eröffnen in der Genfergasse in der ehemaligen Retrobar die Gin-Bar «Zum Kuckuck». «Wir bauen uns hier ein Nest», sagt Camil Schmid vom Eventunternehmen. Noch laufen die Umbauarbeiten, am kommenden Samstag feiern sie Eröffnung.