Kompromiss im Fernverkehr bringt der BLS 10 Millionen ein

In Ostasien ersparen die Menschen ihrem Gegenüber möglichst einen Gesichtsverlust. An dieses Harmonieprinzip hielten sich am Donnerstag am Point de Presse im Bundesmedienzentrum in Bern auch die Spitzen von SBB und BLS sowie des Departements für Umwelt und Verkehr (Uvek). Im Juni herrschte im Streit um die Fernverkehrskonzessionen noch dicke Luft zwischen den beiden Bahnunternehmen. Nun haben sie sich unter der vermittelnden Hand der neuen Uvek-Chefin Simonetta Sommaruga (SP) zusammengerauft. Sie präsentierten eine Einigung, bei der sich alle ein wenig als Sieger fühlen können.