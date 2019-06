Die BLS pflügt den Bahnhof um

Am Wochenende ist die Bahnlinie zwischen Bern-Weissenbühl und Belp zu. Einmal mehr – doch diesmal markiert die Streckensperrung eine Zäsur im 70-Millionen-Projekt, das die BLS im Gebiet Wabern-Kehrsatz umsetzt.

Die Doppelspur auf den rund 700 Metern vor dem Bahnhof Wabern ist fertig und geht in Betrieb. Dafür fangen nun die Umbauarbeiten auf dem Bahnhofareal richtig an.

Das wiederum hat zur Folge, dass die Reisenden in den Sommerferien nochmals mehrere Tage am Stück auf den Ersatzbus umsteigen müssen. Vom 27. Juli bis zum 11. August und damit ganze zwei Wochen lang – so, wie es schon heute regelmässig am späten Abend der Fall ist.