Die Berner Klimabewegung plant ihre nächsten Aktionen

Das neue Parlament sei erst gewählt und habe noch keine Entscheidungen getroffen. «Wir können es uns nicht leisten, Zeit zu verlieren. Dafür ist unser Anliegen zu wichtig und zu dringend», betont Descombes. Im besten Fall werden die neu gewählten Politiker die radikalen Massnahmen, die es zur Erreichung der Herabsetzung der CO2-Emissionen bis 2030 auf netto null braucht, durchsetzen. «Aber darauf können wir uns nicht verlassen», so Descombes.

Vorläufig keine Demos mehr

Dennoch macht die Klimabewegung in Bern nicht im gleichen Tempo weiter wie im ersten halben Jahr, als die Klimaaktivisten fast monatlich auf die Strasse gingen. Die Regionalgruppe macht nach derselben Strategie weiter, die sie vor den Sommerferien beschlossen hatte: Kräfte bündeln für einen Grossanlass anstatt vieler kleinerer Aktionen. Wie bei der ersten grossen nationalen Demonstration vom 28. September in Bern liegt nun der Fokus auf dem schweizweiten Streiktag vom 15. Mai 2020. Um für den «Strike for Future» nebst den Schülern und Studenten auch die Erwerbstätigen zu mobilisieren, haben sich die Aktivisten der Gruppe Klimastreik Schweiz an die Gewerkschaften gewandt. Mit Erfolg. Erst vergangene Woche hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund seine Unterstützung zugesichert.

Die Aktionen in Bern

Um bis Mai nicht in Vergessenheit zu geraten, hat die Regionalgruppe weitere Aktionen geplant. So bereitet sie für den Black Friday vom 29. November eine Kunstauktion in Bern vor. Eine andere Berner Organisation hat bereits im Frühjahr vorgesorgt, dass die Bewegung nach den Wahlen nicht an Fahrt verliert. Das Organisationskomitee der Tour de Lorraine hat damals beschlossen, die nächste Ausgabe vom 11. Januar 2020 dem Thema Klimagerechtigkeit zu widmen.

Vielen Besucherinnen und Besuchern ist die Tour de Lorraine vor allem als Party- und Konzertnacht ein Begriff. Doch das Ziel der ersten Tour im Jahr 2000 war es, Geld für eine Mobilisierung gegen das WEF in Davos zu sammeln. Versuchen die Organisatoren nun auf das Thema Klimapolitik aufzuspringen, um die Veranstaltung wieder zurück zu ihren Wurzeln zu bringen?

«Die Tour de Lorraine war immer in erster Linie eine politische Veranstaltung mit Workshops tagsüber und einer Party am Abend», sagt Luca Hubschmied vom Organisationskomitee. Workshops und Partynacht werden bei der nächsten Austragung zeitlich getrennt. Die Workshops werden am 18. Januar stattfinden, also eine Woche nach der Party- und Konzertnacht. Zwei Tage vorher wird die Grosse Halle ihre Tore für Künstler, Aktivisten, Schauspieler und Redner öffnen. Diese können dort an Projekten für eine bessere Welt arbeiten.

Der Marsch ans WEF

Schliesslich soll eine Initiative mit Ursprung in Bern sogar internationale Leuchtkraft haben. Eine mittlerweile eigenständige Gruppe, die aus dem Organisationskomitee der Tour de Lorraine hervorgegangen ist, organisiert eine dreitägige Winterwanderung von Landquart nach Davos. Dort wird am 21. Januar das 50. World Economic Forum eröffnet. Angesichts des grossen Aufgebots an Sicherheitskräften rund um das WEF stellt sich die Frage, wie weit die Klimawandergruppe kommen wird. Die Gruppe hat aber so oder so beste Aussichten auf eine grosse Resonanz in den Medien.