Die Badi bleibt

57,8 Prozent der Höchstetter Stimmberechtigten haben am Sonntag der Sanierung ihres Freibads zugestimmt. Und damit Ja gesagt zu den dafür benötigten 3,5 Millionen Franken – auch wenn das heisst, dass der Steuerfuss wohl angehoben werden muss. Die Bevölkerung hatte die Wahl zwischen zwei Varianten: einer Sanierung mit oder ohne neue Wasserrutsche. Im Raum stand aber auch die Frage, ob das Bad überhaupt auf Vordermann gebracht werden soll. Wären beide Varianten abgelehnt worden, hätte das bedeutet: zurück auf Feld eins.

Dort war man schon einmal in Grosshöchstetten. 1972 gebaut, heute veraltet und defizitär, belastet das marode Bad die Gemeindefinanzen seit Jahren. 2016 hatte der damalige Gemeinderat deshalb den Beschluss gefasst, den Betrieb einzustellen und Teile der Einrichtung abreissen zu lassen – und setzte damit die Rettungsaktion der Menschen, die nun im Sternen feiern, überhaupt erst in Gang.

Grosse Erleichterung

Ueli Jenzer ist seit Jahren einer der Köpfe dieser Rettung. Der bald 80-Jährige erscheint mit einem breiten Lachen im Gesicht im Sternen und bestellt sich erst einmal einen Weisswein. Dann sagt er: «Ja, ich habe damit gerechnet, dass es reicht.» Bei der Ausgangslage durfte er das auch.

Denn Grosshöchstetten fällte bereits vor gut einem Jahr einen Grundsatzentscheid. Herbeigeführt hatte ihn eine kleine Gruppierung, zu der auch Jenzer gehört. Das Komitee «Üses Freibad blybt» organisierte sich nach Bekanntwerden der Schliessungspläne und sammelte fortan Unterschriften für eine Gemeindeinitiative. 258 waren nötig für das Zustandekommen der Initiative – am Ende unterschrieben über 1000 Leute.

«Das Bad ist für uns alle. Für die Jungen und die Älteren. Für die Gemeinschaft.»Ueli Jenzer, Initiativkomitee

Und so kam es, dass die Höchstetterinnen und Höchstetter bereits im März 2018 an die Urne gerufen wurden. Die Bevölkerung sprach sich deutlich für die Initiative und gegen den gemeinderätlichen Vorschlag einer Begegnungsstätte aus. Belächelt habe man sie im Vorfeld, sagt Jenzer. Für ihn ist das heute auch eine Genugtuung. Auch wenn er das so nicht sagt. Er spricht stattdessen von Erleichterung: «Das Bad ist für uns alle. Für die Jungen und die Älteren. Für die Gemeinschaft.» Er müsse nun nichts mehr tun, ausser an die Eröffnung zu gehen. Nächsten Sommer ist es voraussichtlich so weit.