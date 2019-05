Die Alterssiedlung wird grösser

Am Montag nun hatten sich die Meinungen nur wenig verändert. «Wir sind über diesen Verkauf nicht glücklich», sagte Katrin Meister (SP). Da werde Land in bester Zentrumslage und in Schulhausnähe verkauft. «Mit diesem Landgeschäft verlieren künftige Generationen eine Chance», so Meister.

SP/Grüne würden dem Geschäft zwar zähneknirschend zustimmen, wünschten sich jedoch eine weitsichtigere Bodenpolitik, sagte die Parlamentarierin. Auch die GLP zeigte sich nach wie vor kritisch: «Wir stimmen Nein, weil wir das Gefühl haben, dass das nicht das richtige Projekt ist», sagte Monika Schmidiger. «Die alten Menschen wollen unter uns leben, mittendrin.»

Der Rest des Rates sprach sich für den Landverkauf aus. Das Geschäft wurde mit 28 zu 3 Stimmen angenommen, bei 2 Enthaltungen. Auch die Änderung des Zonenplans wurde angenommen, somit steht der Erweiterung der Alterssiedlung Stegmatt an der Zeughausstrasse nichts mehr im Wege. Der Bau ist bereits seit 2016 geplant. Für rund zehn Millionen Franken sollen 27 zusätzliche Wohnungen entstehen.