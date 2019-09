Sans-Papiers in Bern: Bande täuscht Härtefälle vor

Sie sind da, obwohl sie es nicht sein dürften: die Sans-Papiers. Jene Menschen, die ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz leben. Sie dürfen nicht auffallen. Denn wenn die Polizei ihren Ausweis verlangt und merkt, dass sie illegal in der Schweiz sind, droht ihnen die Ausschaffung. Illegale haben aber noch eine letzte Möglichkeit: Sie können ein Gesuch stellen und erhalten bei Erfolg als Härtefälle eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz.