Der Progr ruft um Hilfe

Es ist ein Hilferuf, der überrascht. Das Berner Kulturzen­trum Progr rief am Montag einen Putzstreik aus. Was ist passiert? «Die Situation im Progr-Hof ist schon seit längerem schwierig und spitzt sich immer mehr zu. Tagsüber wird vermehrt gedealt, und der Abfall bleibt überallliegen», schreibt die Progr-Geschäftsleitung in einer Mit­teilung.