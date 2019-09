Der Moonliner soll für viele günstiger werden

Freuen können sich in erster Linie all jene, die mit einem Abo unterwegs sind. Sie zahlen künftig für den Weg nach Hause lediglich noch den Fünfliber und fahren damit massiv günstiger. Auch für Leute mit längeren Wegen kosten Billett und Zuschlag in der Regel weniger als das heutige Moonliner-Ticket. Anders sieht es auf den kurzen Strecken in der engeren Region Bern aus. Hier werden die Preise für eine einzelne Fahrt in der Tendenz sogar leicht steigen.

Dafür soll gerade dort das Angebot besser werden, wie die Regionalkonferenz weiter schreibt. Ein neu konzipiertes Netz sieht auf den Hauptlinien im städtischen und stadtnahen Netz den Stundentakt vor. Wo zwei Linien parallel verlaufen, wird das Angebot sogar auf einen Halbstundentakt verdichtet. In den Gebieten ausserhalb bleibt das Angebot, wie es heute ist.

Falls sich die Nachfrage positiv entwickle, sei längerfristig – wie wiederum im Raum Zürich – zusätzlich der Einsatz von S-Bahnen denkbar, heisst es in der Mitteilung weiter. Aktuell zeigt die Nachfrage allerdings eher in die andere Richtung: Seit vor zwei Jahren im Raum Bern die regulären Busse an den Wochenenden länger unterwegs sind, «stagnieren beim Moonliner die Fahrgastzahlen oder sind sogar rückläufig».

