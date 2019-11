Der illegale Biketrail ist weg

Darf man in einem Berner Wald eigentlich...

… ein Feuer machen?

Ja, aber nur an den dafür vorgesehenen Feuerstellen. Zusätzlich sollte man sich vorgängig über die Waldbrandgefahr informieren.

… Beeren, Pilze und Holz sammeln?

Ja, das ist erlaubt. Allerdings nur im ortsüblichen Umfang. So dürfen beispielsweise im Kanton Bern pro Person und Tag maximal 2 Kilogramm Pilze gesammelt werden.

… den Hund frei laufen lassen?

Ja. Der Hund muss sich aber stets in Sichtweite befinden und jederzeit wirksam unter Kontrolle gehalten werden. Während der Brut- und Setzzeit der Wildtiere, also von April bis Juni, sollten die Hunde an der Leine geführt werden.

… bleibende Einrichtungen wie beispielsweise eine Hütte bauen?

Nein, das ist grundsätzlich nicht erlaubt. Bevor man im Wald etwas errichtet, muss vorgängig die Waldeigentümerschaft kontaktiert werden. Je nach Art und Grösse der Einrichtung ist eine Baubewilligung nötig.

… Auto oder Motorrad fahren?

Nein. Im Wald gilt ein generelles Fahrverbot für Motorfahrzeuge.

… campieren?

Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Allerdings verbieten es viele im Kanton Bern. Ein generelles Verbot gilt in Wildschutzgebieten, in Naturschutzgebieten und in Wildruhezonen.

… reiten?

Ja, aber nur auf genügend festen Wegen und signalisierten Reitwegen. Der Zutritt zu Baumschulen, Vitaparcours und Aufforstungsflächen ist Reitern verboten. (jsl)

Weitere Informationen zu waldrechtlichen Fragen: vol.be.ch.