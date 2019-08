Der Berner Zimmermann mit Weltmeister-Ambitionen

Informatiker aus Konolfingen

Neben Rafael Bieler wird ein zweiter Teilnehmer aus der Region an den World Skills um den Weltmeistertitel kämpfen. Bryan Tabinas aus Konolfingen arbeitet als Informatiker bei Gateway.one in Bern. An der WM in Kasan hat er die Aufgabe, innerhalb von 21 Stunden eine Applikation zu programmieren. Ihn überrasche es, wie viel in dieser kurzen Zeit möglich sei. «Der Umfang einer Aufgabe, welche an einem Tag verlangt wird, entspricht meiner Schätzung nach einem Aufwand von mindestens einer normalen Arbeitswoche», sagt Tabinas.

Der 21-Jährige rechnet sich für die WM gute Chancen aus. «Ich habe mich sehr gut vorbereitet und konnte mich bereits einige Male bei meiner Konkurrenz durch­setzen», sagt er. Jedoch habe er sehr grossen Respekt gegenüber seiner Konkurrenz.

Bryan Tabinas freut sich auf die Reise nach Russland, die morgen beginnt. Seit einigen Wochen spüre er eine gewisse Nervosität. «In wenigen Tagen werde ich endlich die Möglichkeit haben, zu zeigen, wofür ich mich so lange vorbereitet habe.» (mgo)