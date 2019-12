«Der Berner Blick auf die Schweiz ist mir wichtig»

Nathalie Wappler, die aktuelle Radioberichterstattung zügelt definitiv von Bern nach Zürich. Spielt der Radiostandort Bern in den Zukunftsplänen von SRF überhaupt noch eine Rolle?

Ja, und zwar eine grosse. Wir bilden neu zwei Kompetenzzentren, Hintergrund in Bern und Aktualität in Zürich. Die beiden Zentren sind untereinander vernetzt, keines kann allein bestehen. Der Entscheid ist eine Investition in die Meinungsvielfalt.