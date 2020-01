Der Auszug aus der Bundesstadt

Von der Titanic in die Black Pearl. Mediensprecherin Sonja Uhlmann hat den Umzug miterlebt. Gemeint ist kein Seemanöver. Die Schiffsnamen bezeichnen zwei Gebäude, die zusammen das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) bilden. Die Titanic befindet sich in Bern, die Black Pearl in Zolli­kofen. Vor sieben Jahren zog ein erster Teil des BIT von der Stadt in die Agglo.