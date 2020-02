Das Viererfeld elektrisiert die Massen

Kaum war der Newsletter verschickt, notierte Tobias Willimann, Geschäftsführer der Hauptstadt-Genossenschaft, 180 Anmeldungen für den Infoanlass am kommenden Donnerstag. Der grosse Saal in der Pauluskirche ist damit ausgebucht. Die nächste Veranstaltung werde in einem grösseren Saal stattfinden, heisst es auf der Website der Genos­senschaft.