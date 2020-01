Das SVP-Dilemma: Mast, Hofer oder doch Hess?

Mast steigt ins Rennen

Klar ist jetzt, dass Matthias Mast, der frühere Bärner-Bär-Chefredaktor, für die Stadtregierung kandidieren will. Der 57-Jährige war kurz vor Weihnachten bereits vom «Bund» ins Spiel gebracht worden. Nun steht sein Name im Verteiler der Einladung zur Medienkonferenz. Thomas Fuchs bestätigt, dass Mast an einer Kandidatur interessiert ist. Mast selbst dagegen will sich zu seinen Absichten nicht äussern.

Ebenfalls Interesse an einer Kandidatur hat Stefan Hofer angemeldet. Der frühere Stadtrat gehört heute dem Grossen Rat an und ist Mitglied der städtischen Parteileitung. Er kandidierte bereits bei den letzten Wahlen, zog aber seine Kandidatur zurück, nachdem seine Vergangenheit als Bordellbetreiber publik wurde. Er war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Erich Hess, der prominenteste Namen innerhalb der Stadtpartei, will offenbar nicht unbedingt kandidieren, aber wenn es die Partei wünscht, soll er bereitstehen. Als weiterer Kandidat wurde bislang SVP-Stadtrat Henri-Charles Beuchat gehandelt. Er wollte sich nicht dazu äussern. Ob weitere Kandidaten ihr Interesse angemeldet haben, ist offen. Thomas Fuchs will sich vor der Medienkonferenz nicht weiter äussern.

Das bekannte Gesicht

Für die Mitglieder des Parteivorstandes wird sich die Frage stellen, ob sie mit Matthias Mast auf einen Quereinsteiger in die Politik setzen wollen. Bei den Wahlen 2016 trat die SVP alleine an und nahm mit Tierpark-Direktor Bernd Schildger und Jimy Hofer, dem langjährigen Betreiber der Broncos-Loge, zwei prominente Namen auf die Wahlliste. Allerdings mit wenig Erfolg.

Für Mast spricht, dass er als langjähriger TV-Moderator bei Telebärn über eine grosse Bekanntheit verfügt. Zudem stammt er aus einer SVP-Familie. Sein Vater gehörte der SVP an und war Grossratspräsident. Mast erzählt immer wieder mal gerne, wie er in seinen jungen Jahren die damaligen SVP-Grössen die Familie besuchten.