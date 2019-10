Das sind die besten Restaurants im Kanton Bern

Einen weiteren Grund, Punkte zu verlieren, sind Abgänge: Beispielsweise verlässt Silvan Durrer Jack’s Brasserie im Luxushotel Schweizerhof. Deshalb bekommt das Jack’s nur noch eine Nennung.

In Gstaad kam es in der Chesery zu einem Wechsel: Robert Speth hat Ende September an Marcus G. Lindner übergeben. Seine Leistung wurde noch nicht bewertet.

Einen Eintrag in Klammern bekommt Takumi Murase, Küchenchef im Megu im The Alpina in Gstaad: Die Aufenthaltsbewilligung wurde nicht verlängert, da er noch immer kein Deutsch gelernt hat.

In der Stadt Bern gibt es sonst minimale Veränderungen: Das Bellevue Palace verliert einen Punkt und Küchenchef Gregor Zimmermann steigt auf 15 Punkte ab. Das Restaurant Waldheim in der Länggasse verliert einen Punkt und sinkt auf 12 Punkte. Neu dabei ist das Restaurant Moment in der Postgasse, das mit 14 Punkten einsteigt.

Gewinnerin ist die Stadt Biel: Dort steigen gleich zwei neue Restaurants ein, das Maruzzella mit 13 Punkten und das Restaurant Union mit 12 Punkten.

Aufsteiger in Burgdorf ist Lukas Kiener von der Gedult (16 Punkte), ihm wurde Anfang des Jahr ein Michelin-Stern verliehen.

In der Bildstrecke oben finden Sie alle Restaurants bis 14 Punkte. In dieser Liste sind alle bis 12 Punkte gelistet.