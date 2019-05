Das Mädchen und der Loverboy

Es härzigs Modi, sagt die Mutter. Es lächelt von den Fotos an der Stubenwand. Das Modi mochte «Baywatch», die Rettungsschwimmer-Serie. Es wollte auch ein knallrotes Badekleid tragen.

Das Modi ist jetzt 16 Jahre alt. Es lebt im Loryheim in Münsingen. In einem «Erziehungsheim für verhaltensauffällige, begabte junge Frauen». Heisst es im Steckbrief. In einem Heim für die «Schwierigsten der Schwierigsten der Schwierigen». Sagt Direktorin Eliane Michel.