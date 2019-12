Ein Buch schreiben? Das kann jeder!

Die Bernerin Katharina Gerber hat bereits zweimal in Zürich am Projekt teilgenommen und plaudert bei einem Treffen im Generationenhaus in der Stadt Bern aus dem Nähkästchen. Bei Edition Unik kämen hauptsächlich Leute mit viel Lebenserfahrung und/oder einschneidenden Erlebnissen zusammen, stellt die 77-Jährige aus Thun fest. Auch sie schaut in ihrem ersten Buch auf ihr Leben zurück. «Wundertüte» heisst die Autobiografie.

«Ich habe es für mein letztes grosses Fest geschrieben», erzählt sie mit einem verschmitzten Lächeln. Es handelt sich um ein Fest, bei dem sie selbst gar nicht mehr dabei sein wird: ihre Beerdigung. Und sie nennt es Fest, weil sie nicht möchte, dass ihre Angehörigen trauern. Stattdessen sollen sie feiern und bei der Gedenkfeier Geschichten aus der Wundertüte ziehen können.

Die Tote redet mit

Ja, Katharina Gerber hat vorgesorgt, nimmt der künftigen Trauerfamilie Arbeit ab – und verschafft sich so nicht zuletzt auch ein Mitspracherecht für die Zeit, in der sie nicht mehr da sein wird. Sie staunt, was alles in ihrem Leben Platz hatte. Durch den Schreibprozess habe sie aber auch Ballast abwerfen können, erzählt sie: «Das Buch war eine Gelegenheit, meine Tagebücher auszumisten und loszulassen.»

«Das Interesse, über das eigene Leben ein Buch zu schreiben, entwickelt sich meist erst mit fortschreitendem Alter.»Frerk Froböse, Leiter Edition Unik

Eine andere Teilnehmerin in ­Zürich hatte laut Gerber einen aufwühlenden Schreibprozess durchlebt: Sie habe in ihrem Buch eine schlimme Kindheit und eine schlimme Ehe verarbeitet. «Schreiben ist auch therapeutisch», sagt Gerber. «Für mich ist es aber in erster Linie Lust.» Ihr Schreibstil ist persönlich und eigenwillig. Gewisse Formulierungen aus dem Dialekt lässt sie drin, entgegen dem Rat, sie zu streichen.

Aber gerade wenn Leidenschaft dabei ist, sind festgelegte Rahmenbedingungen manchmal hilfreich. Ohne Einreichefrist wäre Katharina Gerber aufgeschmissen gewesen. Dies kommt wohl insbesondere Studierenden vertraut vor. Doch Leute im typischen Studierendenalter nehmen kaum am Projekt teil.