Das ist die Quittung für die arrogante Haltung der SRG

Was für eine Schlappe für die SRG. Der Nationalrat hat mit eindrücklicher Mehrheit entschieden, dass das öffentlich-rechtliche Medienhaus seine Standorte nicht in Zürich und Lausanne zentralisieren darf. Die Info-Sendungen der Radios sollen weiterhin in Bern und Genf produziert werden. Die grosse Kammer verdient Lob für diesen Entscheid. Jetzt geht das Geschäft in den Ständerat. Dieser hatte vergangene Woche ebenso über die Umzugspläne der Gebührensender diskutiert, aber nichts entschieden.