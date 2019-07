Das Henzi-Dokument schliesst eine grosse Lücke

Beim ersten Anblick habe ihr Herz wie wild geklopft, sagt Barbara Studer. Was kann die Leiterin des Staatsarchivs Bern derart aus der Ruhe bringen? Etwas grösser als ein A4-Papier ist das gute Stück, etwa so dick wie ein Daumen. Auf dem braunen Einband steht in geschwungener Kanzleischrift: Manual. Ansehend die im Julio 1749 in der Statt Bern entdekte Conspiration. Angefangen den 7. July 1749 – Endet den 28. Novembris 1749.

«So cool», sagt Barbara Studer und strahlt. Sie spricht von einem spektakulären Dokument, einem Sensationsfund. Das Protokoll der Berner Regierung zur Henzi-Verschwörung ist nämlich aufgetaucht. Nachdem es über 200 Jahre lang unauffindbar war.

Die Archivarin fasst das 270-jährige Manual mit blossen Händen an und lässt ihre Finger über die Seiten gleiten. «Handschuhe tragen wir nur bei Fotografien», erklärt sie. Bei anderen Dokumenten sei das nicht nötig – und sie habe die Erfahrung gemacht, dass die Leser ohne Handschuhe mehr Sorgfalt walten lassen.

Keine Bezahlung

Ein befreundeter Historiker ist im Internet auf das Dokument gestossen und hat sie Anfang Juni auf den Fund aufmerksam gemacht. Studer konnte den Besitzer von dessen historischer Bedeutung überzeugen und es ins Staatsarchiv mitnehmen. «Es gehört hierher», sagt sie.

Weder zum Vorbesitzer noch zur Frage, wie dieser zum historischen Werk gekommen ist, gibt sie Auskunft. «Die Person sucht nicht die Öffentlichkeit», lautet die einzige Antwort. Und: Man bezahle grundsätzlich nichts für Archivalien. Alle Berner Archive hielten sich an die Vereinbarung. «Wir wollen keinen Markt», betont Studer. Solche Funde seien selten, trotz den Möglichkeiten des Internets. «Dafür müssen wir uns auch nicht mit Fälschungen herumschlagen.» Der Kreis von historisch interessierten Personen sei dafür schlicht zu klein.

«Alles, was ich besitze, würde ich darauf verwetten.»Staatsarchivarin Barbara Studer ist von der Echtheit des Protokolls überzeugt.

Von der Echtheit des Manuals ist die Archivarin felsenfest überzeugt. «Alles, was ich besitze, würde ich darauf verwetten», sagt sie und lacht. Es sei alles stimmig, schlüssig – und wäre sonst «schöner» gefälscht worden. Die Archivarin schwärmt vom «hervorragenden Zustand» des Dokuments – den Verfärbungen und der eingedrückten Ecke am Einband zum Trotz.

Die schwungvolle Schrift prangt auf dem Hadernpapier in sattem Schwarz – ob man sie entziffern kann, ist dabei eine ganz andere Frage. Der Einband besteht aus Karton und Schweinsleder. Als das Protokoll fertiggestellt war, wurde das Dokument von den Patriziern mit Bändern und Wachs versiegelt. Davon zeugt ein roter Wachsklumpen.

Auf dem Estrich

Der Fund bringt auch eine gewisse Ironie mit sich: «Wäre es im Archiv aufbewahrt worden, könnte sein Zustand heute schlechter sein», sagt Studer. Vor Jahrzehnten wurden die historischen Dokumente noch sorglos Licht ausgesetzt und oft auch fotokopiert. «Das Manual wurde wohl jahrelang auf einem Estrich gelagert», mutmasst sie.

Fest steht, dass das Protokoll irgendwann zwischen 1803 und 1834 aus dem Berner Rathaus entwendet wurde. Ende des 18. Jahrhunderts fand es im Inventar nämlich noch Erwähnung. 1834 stellte dann Regierungsrat Anton Tillier «mit grossem Bedauern» das Fehlen des geheimen Ratsmanuals fest. Studer stellt die These auf, dass ein geschichtsinteressierter Gross- oder Regierungsrat das Dokument mitlaufen liess. Wollte der Herr etwas vertuschen? Das glaubt die Archivarin nicht. «Sonst wäre das Manual wahrscheinlich verbrannt worden.»

Wohin damit?

Noch hat der jüngste Fund keinen festen Platz im Staatsarchiv. Man sei noch unschlüssig, wohin es genau gehöre, sagt Studer. Bis diese Diskussion geklärt ist, wird das Protokoll an einem neutralen Platz verstaut. Es im Büro aufbewahren oder gar mit nach Hause nehmen? Barbara Studer verwirft die Hände. «Viel zu hell und zu heiss!» Es gelte die strikte Devise, dass die Dokumente das Archiv nie mehr verlassen.

Sie freut sich darauf, im Onlineinventar der Turmbücher den Hinweis «Ein Band mit den Schlussmassnahmen und den Urteilen fehlt» löschen zu können. Ganz gelesen hat die Archivarin das Manual zwar noch nicht – das Todesurteil für Samuel Henzi aber gefunden. Möglicherweise führt sein Inhalt, die Sicht der Obrigkeit, gar zu einer neuen Geschichtsschreibung für Bern.

Das herauszufinden, sei nun Aufgabe der historischen Forschung, betont Studer. Sobald sein Platz feststeht, erhält das Dokument eine Signatur und wird zitierfähig. Schon vorher ist es aber für die Öffentlichkeit zugänglich. Und lässt vielleicht noch das eine oder andere Herz höherschlagen.