Dämpfer für die Umzugspläne der SRG

Der Entscheid fiel überraschend klar aus. 120 Nationalratsmitglieder stimmten für eine Gesetzesänderung, die der SRG vorschreibt, wo sie Radio und Fernsehen produzieren muss. 54 stimmten dagegen, 10 enthielten sich.

Die fünf parlamentarischen Initiativen verlangen, dass die SRG künftig per Gesetz dazu verpflichtet wäre, Radio in Bern und Lausanne zu produzieren und TV in Genf und Zürich. Hintergrund der Vorstösse sind Zusammenlegungspläne der SRG, die in der Deutschschweiz bereits weiter fortgeschritten sind als in der Romandie. Die Verlegung von 170 Radio-Arbeitsplätzen von Bern nach Zürich ist für 2021 geplant.