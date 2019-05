Cupfinal: Basler Fanmarsch über Kornhausbrücke

Am kommenden Sonntag vor dem Cupfinal werden SBB-Sonderzüge die Fans des FC Basel zum Bahnhof Wankdorf bringen. Zwei weitere Züge mit geschätzt 2000 Basler Fans fahren bis in den Hauptbahnhof, teilt Gemeinderat Reto Nause (CVP) auf Anfrage mit.

Jene FCB-Anhänger beabsichtigen, sich in der Aarbergergasse zu versammeln und anschliessend zum Stade de Suisse zu marschieren. Zur genauen Fanmarsch-Route, auf die man sich mit den Fanvertretern geeinigt hat, will der Stadtberner Sicherheitsdirektor noch nichts sagen. Dem Vernehmen nach soll diese jedoch via Nägeligasse, Kornhausbrücke und Breitenrain zum Stadion führen.