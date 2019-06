Comet-Chef geht nach nur zwei Jahren

Der Umbruch an der Spitze der Industriegruppe Comet in Flamatt geht weiter. Konzernchef René Lenggenhager verlässt das Unternehmen, das er erst seit Mai 2017 geführt hat.

Der neue Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert übernimmt per sofort den Vorsitz der Geschäftsleitung, bis ein neuer Konzernchef gefunden ist. Der 67-Jährige hatte sich im April an der Generalversammlung als Kandidat der Investmentfirma Veraison in einer Kampfwahl gegen den vom Verwaltungsrat portierten Christoph Kutter durchgesetzt.

Lenggenhager gibt den Chefposten gemäss einer Mitteilung aus persönlichen Gründen ab. Kundert deutet aber auch an, dass der Abgang nicht freiwillig erfolgte: «Wir werden den Führungswechsel nutzen, um die Gestaltung mit aller Kraft voranzutreiben», sagte der frühere Chef des Ostschweizer Vakuumventilherstellers VAT. Er sehe bedeutendes Potenzial in dem Unternehmen und wolle Comet nun auf eine neue Ära des Wachstums vorbereiten.

Auch Personalchefin weg

Auch die Personalchefin Prisca Hafner verlässt das Unternehmen. Sie hatte das Amt nur eineinhalb Jahre inne. Auf Anfang Juni hat bereits der Finanzchef gewechselt. Beat Malacarne übernahm die Aufgabe interimsweise von Markus Portmann, der seinen Abgang Ende 2018 angekündigt hatte.

Die erfolgsverwöhnte Comet-Gruppe litt zuletzt unter der schwachen Nachfrage nach Komponenten zur Herstellung von Computerchips. Nicht auf Touren kommt zudem das Geschäft mit der E-Beam-Technologie, die vor allem in der Sterilisierung von Verpackungen zum Einsatz kommt. Etwas besser läuft es bei dem Verkauf von Röntgenröhren.

Aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage im Halbleitermarkt werde sich die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem zweiten Halbjahr 2018 wie erwartet nicht verbessern, hiess es weiter. Comet sieht kurzfristig keine deutliche Belebung des Marktumfelds.

