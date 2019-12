Bürgerliche Vernunft obsiegt

Die SVP und auch die FDP in der Stadt Bern zeigen sich lernfähig: Nach dem Debakel von 2016, als FDP-Gemeinderat Alexandre Schmidt abgewählt wurde, haben sie ihre Lehren gezogen. Mit einer gemeinsamen Wahlliste erhöhen sie die Chancen markant, dass ein Vertreter der beiden Parteien nach den Wahlen von 2020 in die Stadtregierung einziehen wird. Denn das Wahlsystem ist so ausgestaltet, dass es Alleingänge bestraft.